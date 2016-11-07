Роберт Просинечки: Сейчас каждый верит, что Азербайджан преподнесет сюрприз

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Когда стартовал отборочный групповой этап чемпионата мира никто не ждал от нас такого результата".

Как сообщает Report, об этом в заявлении британскому издательству "The Times" сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Хорватский специалист отметил, что для успеха команде нужно много трудиться: "Мы поменяли нескольких игроков в надежде достигнуть хороший результат. Мы очень много работаем. Я верю в своих футболистов. Сейчас каждый верит в то, что Азербайджан преподнесет сюрприз. Эти результаты неслучайны. Я и мои помощники хотим, чтобы команда не оборонялась, а играла в футбол".