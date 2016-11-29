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    Роберт Просинечки сделал прогноз на игру "Карабах" - "Габала"

    Главный тренер сборной Азербайджана прогнозировал победу хозяев поля с минимальным счетом
    © Report

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки сделал прогноз на игру "Карабах" - "Габала", которая состоится сегодня в рамках 13-го тура Премьер-лиги. 

    Как сообщает Report, хорватский специалист прогнозировал победу хозяев поля с минимальным счетом.

    "Если быть объективными, в составе "Карабаха" находятся местные игроки с более высокими качествами. Могу заранее сказать, что эта команда победит. Счет? Пусть будет 1:0", - подчеркнул главный тренер. 

    Отметим, что матч на стадионе Azərsun Arena начнется в 19:00. 

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