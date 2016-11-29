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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки сделал прогноз на игру "Карабах" - "Габала", которая состоится сегодня в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

Как сообщает Report, хорватский специалист прогнозировал победу хозяев поля с минимальным счетом.

"Если быть объективными, в составе "Карабаха" находятся местные игроки с более высокими качествами. Могу заранее сказать, что эта команда победит. Счет? Пусть будет 1:0", - подчеркнул главный тренер.

Отметим, что матч на стадионе Azərsun Arena начнется в 19:00.