Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки сделал прогноз на игру "Карабах" - "Габала", которая состоится сегодня в рамках 13-го тура Премьер-лиги.
Как сообщает Report, хорватский специалист прогнозировал победу хозяев поля с минимальным счетом.
"Если быть объективными, в составе "Карабаха" находятся местные игроки с более высокими качествами. Могу заранее сказать, что эта команда победит. Счет? Пусть будет 1:0", - подчеркнул главный тренер.
Отметим, что матч на стадионе Azərsun Arena начнется в 19:00.
Sport DepartmentАвтор новости
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