Бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки расстался со сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Боснии и Герцеговины, контракт с хорватским специалистом прекращен по обоюдному согласию.

Скорее всего Роберта Просинечки заменит Сафет Сушич.

Р.Просинечки работал со сборной Боснии и Герцеговины с января 2018 года. Под руководством 51-летнего специалиста команда вышла в "pley-off" ЕВРО-2020 как победитель группы в Лиге наций УЕФА. Однако, в отборочном этапе сборная стала четвертой в группе и не смогла сразу завоевать путевку в Лигу Европы.

Отметим, что Роберт Просинечки возглавлял сборную Азербайджана в 2014 - 2017 годах.