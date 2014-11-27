Роберт Просинечки рассказал о своих помощниках в работе со сборной Азербайджана и о сроке действия контракта

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Претендент на пост главного тренера национальной команды Азербайджана Роберт Просинечки определил своих помощников. Как сообщает Report, об этом хорватский специалист заявил в интервью газете "Утренний лист" ("Jutarnji List").

Просинечки отметил, что в случае его назначения на пост главного тренера он возьмет в помощники Горгана Киприча и Драгана Спасича. Данные тренеры и раньше работали с хорватским специалистом.

Просинечки также рассказал о сроке действия контракта. Он отметил, что соглашение рассчитано на 3,5 года (1,5+2). Срок зависит от результатов оставшихся игр отборочного цикла ЕВРО-2016. Согласно соглашению, в случае если деятельность Просинечки удовлетворит АФФА, будет принято решение о продлении контракта с тренером вплоть до чемпионата мира - 2018.

Претендент на пост главного тренера отметил, что 4-5 -летний тренерский опыт и работа в качестве помощника Славена Билича в национальной команде Хорватии поможет в его деятельности.

Просинечки добавил, что до следующей отборной игры азербайджанской сборной с Мальтой 28 марта 2015 года есть достаточно времени для подготовки. Он заявил, что привезет в Баку супругу и двоих дочерей. "Я считаю бессмысленным оставлять членов моей семьи в Хорватии"

Отметим, что обсуждения по поводу утверждения на пост нового главного тренера национальной команды Азербайджана внесено на повестку Исполнительного комитета АФФА, которое пройдет 3 декабря. О том, кто возглавит сборную команду, пока официально не объявлено.