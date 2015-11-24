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    Роберт Просинечки перенес операцию

    Главный тренер сборной Азербайджана находится в реанимации

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки перенес операцию.

    Как сообщил Report глава Департамента по информации и связям с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу, хорватский специалист перенес урологическую операцию. 

    По желанию Р.Просинечки он был прооперирован в клинике "Modern Hospital" в Баку. Представитель федерации заявил, что главный тренер находится в реанимации, так как операция закончилась недавно. 

    Отметим, что у Роберта Просинечки были проблемы со здоровьем. 

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