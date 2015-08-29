​Роберт Просинечки отстранил четверых футболистов национальной сборной от процесса подготовки

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки отстранил Рахмана Гаджиева, Нурлана Новрузова, Сеймура Асадова и Урфана Аббасова от процесса подготовки перед проведением матчей отборочного тура ЕВРО-2016 с Хорватией и Мальтой.

Об этом сообщил Report нападающий клуба "Зира" и член национальной сборной Нурлан Новрузов.

Нападающий отметил, что после четырех дней тренировок хорватский специалист провел с ними беседу. По словам юного нападающего, Просинечки вынужден сократить состав до 24 человек: "Главный тренер попросил нас не падать духом. Он сказал, что в сборной должно остаться 24 игрока".

Н.Новрузов сообщил, что он с уважением относится к решению Просинечки и будет продолжать тренировки в своем клубе в ожидании приглашения на будущие сборы.

Отметим, что незадолго до этого Р.Просинечки отстранил из сборной Эльвина Мамедова из клуба "Карабах" в связи со смертью его отца. Матч против Хорватии состоится 3 сентября на стадионе Bakcell Arena в Баку. Спустя три дня после этого сборная Азербайджана станет гостем мальтийской сборной.