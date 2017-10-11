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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Роберт Просинечки обнародовал решение в связи со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом 48-летний специалист заявил в интервью сайту index.hr.

Р. Просинечки сообщил, что в ближайшие дни отправится в Баку для проведения переговоров. Главный тренер отметил, что не думает продолжить нынешнюю работу: "Для уточнения ситуации с АФФА через несколько дней я отправлюсь в Азербайджан. Большая вероятность, что я не останусь в Азербайджане".

Хорватский специалист прокомментировал приглашение занять пост главного тренера сборной Словении. Он опроверг распространившуюся информацию: "Я вчера ночью вернулся из Германии. Поездка в Загреб заняла 12 часов. Я прочитал новости из газет. Возможно, меня хотят видеть в сборной Словении, но до этого момента никто со мной не связывался".

Р. Просинечки выступил против замены главного тренера сборной Хорватии, дошедшей до этапа плей-офф в чемпионате мира. По его словам, если Златко Далич смог подарить команде победу над сборной Украины, то должен получить еще один шанс.

Отметим, что срок контракта возглавляющего сборную Азербайджана с 2014 года Р. Просинечки истекает в декабре.