​Роберт Просинечки: "Мы можем сыграть еще лучше"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Мы хорошо играли все 90 минут. Думаю, что можем сыграть еще лучше".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом журналистам заявил главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки.

"Это наш подарок болельщикам. Мы хорошо играли все 90 минут. Думаю, что можем сыграть еще лучше. Но и 2:0 - хороший результат. После неудачного старта местные СМИ оказали большое давление на команду. Нам удалось с этим справиться", - приводит его слова официальный сайт УЕФА.