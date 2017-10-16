Роберт Просинечки может возглавить "Трабзонспор"

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Баку. 16 oктября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может возглавить турецкую команду “Трабзонспор”.

Как передает Report со ссылкой на Sabah, 48-летний специалист указывается в числе возможных замен Эрсуна Яналы.

Трабзонский представитель в настоящее время занимает 11 позицию турнира с 9 очками, а проигрыш в восьмом туре на своем поле "Акхисару" со счетом 1:6 актуализировало отставку Яналы. Среди кандидатов на его замену упоминаются имена бельгийца Мишеля Прюдомма, Ризы Чалымбея, Мустафы Решита Акчая, покинувшего сборную Турции Фатиха Терима и хорватского главного тренера.

Отметим, что трехлетний контракт Роберта Просинечки со сборной Азербайджана истекает в декабре. В сезоне 2012/2013 он был главным тренером турецкой команды "Кайсериспор".