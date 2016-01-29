Роберт Просинечки: Мой договор со сборной Азербайджана хотят продлить до 2020 года

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Срок моего нынешнего договора истекает в 2017 году. Однако есть признаки того, что руководство хочет продлить срок контракта отборочного тура чемпионата Европы. Возможно, что мне предложат сотрудничество до 2020 года.

Как сообщает Report, об этом в интервью сербской прессе заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

Хорватский специалист отметил, что для него действительно созданы отличные условия: "Есть прекрасная инфраструктура, стабильное финансирование. Финансовые стороны контракта также высокие, однако это не имеет большого значения".

Просинечки сказал, что сделал правильный шаг, возглавив сборную Азербайджана: "Мне позвонили, я ознакомился со всем положением и решил принять предложение. Думаю, что год назад я сделал правильный шаг".

Главный тренер подчеркнул, что за время пребывания в Азербайджане привил сборной чувство самоуверенности.

По мнению Просинечки, в Азербайджане очень много талантливых молодых футболистов. Главный тренер отметил, что победа молодежной сборной Азербайджана на турнире Antalya Cup показала, что азербайджанский футбол имеет будущее.

Отметим, что Роберт Просинечки около 20 дней находился в Анталье и наблюдал за учебно-тренировочными сборами и играми азербайджанских команд.