​Роберт Просинечки: Мне нужны футболисты, соответствующие моей системе

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана Роберт Просинечки встретился сегодня с командированными в Анталию журналистами.

Как сообщает Report, хорватский специалист выразил удовлетворенность созданными условиями.

По словам Р.Просинечки, мотивация и дисциплина среди игроков на высоком уровне. Он выразил надежду на то, что до предстоящей в марте игры с командой Мальты азербайджанский клуб достигнет хорошей формы: "Мы провели 3 тренировки. Первый носил восстановительный характер, а остальные были более весомые. Мы будем находиться здесь всего 6 дней. Все наши тренировки строим для игры с командой Мальты. Мне бы хотелось, чтобы клуб показал атакующую игру. Однако это не означает, что нужно забывать о защите".



Касаясь травмированных футболистов, главный тренер внес ясность также в положение Максима Медведева и тренирующегося вне команды Рашада Садыгова: "Травма Рашада легкая. На вчерашней тренировке мы не захотели рисковать. Он сейчас проходит обследование МРТ. Его участие на завтрашней встрече не столь необходимо. Основной вопрос заключается в том, чтобы до 28 марта задуманный мною состав не получил травм и был готов к игре с мальтийским клубом. Мы решили, что по возвращению в Баку получивший травму Максим Медведев должен продолжить лечение".



Отметив, что наши футболисты уверены в своих силах, главный тренер сказал, что проводил с ними персональные и коллективные беседы.

Р.Просинечки добавил, что важно не то, на скольких играх участвовали футболисты, важно их соответствие установленной системе: "Хорошим игрокам я высказываю свое субъективное мнение. Играющие здесь спортсмены достойны быть в сборной. Может кто-то и не согласится с этим мнением. Однако я сделаю все возможное, чтобы у футболистов была вера в себя, чтобы они демонстрировали достойную игру с соперником. У азербайджанских футболистов есть необходимый потенциал. Могу сказать, что мы одержим победу над командами Италии и Хорватии. Сделаю все возможное, чтобы наши соперники остерегались нас".

Роберт Просинечки коснулся также азербайджанских футболистов-легионеров. Он сказал, что следит и анализирует игру наших футболистов, играющих в составе зарубежных команд: "Дмитрий Назаров не играет в основном составе, а Махир Шукюров выступает вместе с командой. Что же касается Джавида Имамвердиева, он выступает не на всех играх. Вагиф Джавадов перешел в "Boluspor", и выступает там 5-10 минут. Это - реальность. Определить уровень футболиста, находящегося на поле всего несколько минут, очень сложно. Хотя Эдди Исрафилов выступает в одной из самых сильных лиг мира, однако, он не выходит на поле. Мало играет и Тугрул Эрат".

Затем главный тренер сказал, что не играющий ни в одном из клубов Антон Кривотчук не будет участвовать на предстоящей в марте игре с мальтийской сборной: "Открою вам один секрет. Большая проблема азербайджанского футбола заключается в том, что у нас нет сильного игрока левого фланга. Я пригласил Антона, чтобы тот ознакомился с атмосферой в национальной сборной. В дальнейшем мы увидим его и в национальной сборной. Я намерен придерживаться этого принципа и в дальнейшем. Я приглашу молодого и перспективного футболиста, чтобы он почувствовал атмосферу в сборной. Команда U-17, за игрой которой я следил, очень способная. В ней много талантливых спортсменов. Надеемся, что мы увидим некоторых из них в составе национальной сборной".