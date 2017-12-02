Роберт Просинечки: Главное не проиграть в первой встрече

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Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Мы попали в сложную группу. Могло бы быть лучше и хуже".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки, оценивая шансы сборной Хорватии, в которой в свое время выступал, в группе D в финальном этапе чемпионата мира 2018 года.

По мнению хорватского специалиста, на чемпионате мира очень важен результат первой игры: "До мундиаля пока осталось 6 месяцев. За это время можно набрать хорошую форму, всесторонне изучить соперников. Основной вопрос не проиграть в первой встрече. С этой точки зрения, для меня самой сложной командой является Нигерия. На крупных соревнованиях важен результат первой игры. У начавшей с победы команды больше шансов пройти в очередной этап. При этом у тебя появляется уверенность в себе. На чемпионате мира 1998 года, где мы взяли бронзу, после победы над сборной Ямайки мы начали верить в то, что сможем успешно выступить".

Отметим, что завершающийся в этом месяце контракт Роберта Просинечки с АФФА не продлен.