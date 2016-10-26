Роберт Просинечки: Добрые слова президента Ильхама Алиева большая ответственность для нас

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Я очень рад встрече с президентом своей страны и президентом Азербайджана. Я очень горд, что участвовал на официальном приеме в честь президента Хорватии".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки в заявлении сайту affa.az.

Р.Просинечки отметил, что он очень рад и горд тем, что глава государства остался доволен результатами сборной, и что его назвали лучшим послом Хорватии в Азербайджане: "Это большая честь для меня и я благодарю за это. Добрые слова в наш адрес большая ответственность для нас. В предстоящих играх мы постараемся оправдать это доверие".