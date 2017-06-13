Роберт Просинечки: До окончания срока контракта я намерен продолжать работу

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "После матча я традиционно встретился с генсеком АФФА и предоставил отчет по игре. Согласно созданным руководством АФФА условиям я обстоятельно высказался о командной игре сборной. Несмотря на то, что мы работаем с генсеком в одном офисе, даже на одном этаже, часто встречаемся, такие отчеты бывают после каждой игры".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки заявил сайту affa.az. Хорватский эксперт отметил, что руководство АФФА им довольно и высоко оценивает демонстрируемую командой игру. Р. Просинечки подчеркнул, что, чтобы оправдать такое доверие, они попытаются приложить все свои силы в оставшихся 4 играх отборочного тура.

Главный тренер прокомментировал и распространившиеся в последнее время в некоторых СМИ новости, особенно в связи с "Бурсаспор": "Это нормальное явление для каждого работника и показывает то, что работы, проделанные согласно созданным АФФА условиям, оцениваются и иностранными футбольными экспертами. Именно по этой причине мое имя упоминается с названиями различных клубов. Я бы хотел отметить, что у меня имеется контракт с АФФА до конца отборочного тура, и ассоциация желает, чтобы я продолжал работу до конца. Я тоже так думаю. Сейчас в связи с возникшим перерывом я отправлюсь с семьей на родину. Я буду держать во внимании игры клубов, которые согласно жребию сыграют в Лиге чемпионов и Евролиге. В августе я вернусь в Азербайджан, понаблюдаю за играми нового сезона Премьер-лиги, затем приступим к подготовке сборной ко встречам в рамках отборочного тура".

Отметим, что сегодня было сообщено, что Роберт Просинечки уедет, чтобы заключить договор с "Бурсаспор".