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    ​Роберт Просинечки будет следить за игрой Махира Шукюрова и Вагифа Джавадова

    Просинечки сегодня не вернется в Баку с национальной сборной Азербайджана

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер Роберт Просинечки сегодня не вернется с национальной сборной Азербайджана в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА , он останется в Турции, чтобы проследить за игрой Махира Шукюрова и Вагифа Джавадова.

    М.Шукюров выступает в “Karşıyaka”, а В.Джавадов - в клубе “Boluspor”.

    Отметим, что 27 февраля "Boluspor" принимает на своем поле клуб "Bucaspor", а днем позже "Karşıyaka" сыграет на своем поле с "Orduspor". 

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