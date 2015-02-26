​Роберт Просинечки будет следить за игрой Махира Шукюрова и Вагифа Джавадова

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер Роберт Просинечки сегодня не вернется с национальной сборной Азербайджана в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА , он останется в Турции, чтобы проследить за игрой Махира Шукюрова и Вагифа Джавадова.

М.Шукюров выступает в “Karşıyaka”, а В.Джавадов - в клубе “Boluspor”.

Отметим, что 27 февраля "Boluspor" принимает на своем поле клуб "Bucaspor", а днем позже "Karşıyaka" сыграет на своем поле с "Orduspor".