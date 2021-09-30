Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сделал дубль в матче с "Динамо" Киев в Лиге чемпионов.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сделал дубль в матче с "Динамо" Киев в Лиге чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на издание OptaJose, команда 33-летнего нападающего одержала в матче победу со счетом 5:0.

Выполнивший дубль польский форвард стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в рамках турнира.

"Бавария" в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе Е. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Бенфикой" в Португалии.