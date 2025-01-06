Робби Кин стал главным тренером венгерского клуба

Новым главным тренером "Ференцвароша" назначен Робби Кин.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте венгерского клуба.
Отметим, что на данной должности 44-летний ирландец сменил нидерландского специалиста Паскаля Янсена, руководившего командой с июля прошлого года.
Кин пребывал без работы после ухода из "Маккаби", где он работал в минувшем сезоне. Ранее Кин входил в тренерские штабы "Лидса", "Мидлсбро" и сборной Ирландии. Кин в качестве футболиста известен по выступлениям за "Тоттенхэм", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Ливерпуль", "Селтик" и другие команды.