Рияд Рафиев: Джавид Имамвердиев никуда не уходит, у него контракт с "Сумгайытом" еще на год

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Джавид Имамвердиев никуда не уходит. У него контракт с нашим клубом еще на один год".

Об этом в заявлении Report сказал президент "Сумгайыта" Рияд Рафиев, комментируя сообщения об уходе в конце текущего сезона Джавида Имамвердиева из клуба.

По его словам, некоторое время назад контракт с 28-летним полузащитником был продлен до июня 2019 года.

Отметим, что Джавид Имамвердиев был привлечен в "Сумгайыт" 4 мая 2017 года. С ним был заключен контракт на 1 год.