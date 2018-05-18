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    Рияд Рафиев: Джавид Имамвердиев никуда не уходит, у него контракт с "Сумгайытом" еще на год

    Президент клуба прокомментировал сообщения о ведущем футболисте команды

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Джавид Имамвердиев никуда не уходит. У него контракт с нашим клубом еще на один год". 

    Об этом в заявлении Report сказал президент "Сумгайыта" Рияд Рафиев, комментируя сообщения об уходе в конце текущего сезона Джавида Имамвердиева из клуба. 

    По его словам, некоторое время назад контракт с 28-летним полузащитником был продлен до июня 2019 года.   

    Отметим, что Джавид Имамвердиев был привлечен в "Сумгайыт" 4 мая 2017 года. С ним был заключен контракт на 1 год. 

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