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"Ривер Плейт" проведет матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

"Ривер Плейт" проведет матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" будет вынужден провести ближайший матч группового этапа Кубка Либертадорес с полевым игроком в качестве вратаря.
Футбол
19 мая 2021 г. 08:35
Ривер Плейт проведет матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" будет вынужден провести ближайший матч группового этапа Кубка Либертадорес с полевым игроком в качестве вратаря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета Guardian.

Ранее во вторник пресс-служба клуба сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. "Ривер Плейт" обратился в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о дозаявке двух голкиперов из молодежной команды. По информации Guardian, КОНМЕБОЛ отклонила заявление, так как у клуба перед началом турнира была возможность заявить 50 игроков, однако он зарегистрировал 32 футболиста. Как сообщает портал ESPN, в воротах аргентинской команды в ближайшем матче группового этапа Кубка Либертадорес против колумбийского "Санта-Фе", который пройдет в ночь на 20 мая, сыграет полузащитник Энцо Перес, который восстанавливается после травмы.

Отметим, что "Ривер Плейт" после четырех матчей занимает второе место в группе D Кубка Либертадорес, набрав шесть очков. "Санта Фе" идет четвертым с двумя очками.

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