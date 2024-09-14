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Ривалдо раскритиковал игру сборной Бразилии в отборе на ЧМ-2026

Ривалдо раскритиковал игру сборной Бразилии в отборе на ЧМ-2026 Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо раскритиковал игру национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира – 2026.
Футбол
14 сентября 2024 г. 06:28
Ривалдо раскритиковал игру сборной Бразилии в отборе на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо Витор Борба Феррейра раскритиковал игру национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира – 2026.

Об этом сообщает Report со ссылкой на спортивную газету AS.

"Бразилия играет в очень плохой футбол. Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей. Поражение от Парагвая, который сильно уступает Бразилии, обидно. Парагвай обыграл Бразилию, забив второй гол во всех этих отборочных матчах. Они должны двигаться вперёд и теперь думать только о Чили. Потому что поражение в матче с Чили значительно усложнит ситуацию", - заявил Ривалдо.

На данный момент сборная Бразилии занимает пятое место в турнирной таблице группового этапа, записав в свой актив 10 очков. От зоны непопадания в основную стадию турнира команду отделяет одно очко.

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