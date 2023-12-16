Ришарлисон помог "Тоттенхэму" обыграть "Ноттингем Форест"

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".

Как передает Report , команды играли на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме (Англия).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. "Тоттенхэм" одержал победу со счётом 2:0.

В концовке первого тайма счёт открыл бразильский нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон. Ему ассистировал Деян Кулушевски. На 65-й минуте отличился сам Кулушевски. "Шпоры" доигрывали матч в меньшинстве после удаления Ива Биссума на 70-й минуте.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 17 матчей. "Ноттингем Форест" находится на 16-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" (37).