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Ришарлисон помог "Тоттенхэму" обыграть "Ноттингем Форест"

Ришарлисон помог "Тоттенхэму" обыграть "Ноттингем Форест" Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".
Футбол
16 декабря 2023 г. 02:17
Ришарлисон помог Тоттенхэму обыграть Ноттингем Форест

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме (Англия).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. "Тоттенхэм" одержал победу со счётом 2:0.

В концовке первого тайма счёт открыл бразильский нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон. Ему ассистировал Деян Кулушевски. На 65-й минуте отличился сам Кулушевски. "Шпоры" доигрывали матч в меньшинстве после удаления Ива Биссума на 70-й минуте.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 17 матчей. "Ноттингем Форест" находится на 16-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" (37).

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Tottenhem” “Mançester Siti” ilə xallarını bərabərləşdirib

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