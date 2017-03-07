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    Ричарда Алмейду не увезут в Катар

    Бразильский футболист ушел из лагеря национальной сборной Азербайджана

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ После участия на тренировках национальной сборной Азербайджана, футболист клуба "Карабах" Ричард Алмейда покинул лагерь.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, цель приглашения бразильского полузащитника в сборную заключается в том, чтобы он почувствовал национальную атмосферу и приступил к процессу адаптации.

    Главный тренер Роберт Просинечки пригласил его для участия на предстоящем 9 марта выездном матче со сборной Катара. Скорее всего, решение ФИФА касательно участия Алмейды на официальных матчах в составе национальной команды Азербайджана будет объявлено в ближайшие месяцы. 

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