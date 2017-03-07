Ричарда Алмейду не увезут в Катар

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ После участия на тренировках национальной сборной Азербайджана, футболист клуба "Карабах" Ричард Алмейда покинул лагерь.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, цель приглашения бразильского полузащитника в сборную заключается в том, чтобы он почувствовал национальную атмосферу и приступил к процессу адаптации.

Главный тренер Роберт Просинечки пригласил его для участия на предстоящем 9 марта выездном матче со сборной Катара. Скорее всего, решение ФИФА касательно участия Алмейды на официальных матчах в составе национальной команды Азербайджана будет объявлено в ближайшие месяцы.