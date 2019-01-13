Ричард Алмейда: Сделаю для "Карабаха" всё, что в моих силах

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ «Для меня ничего не изменилось. Это мой дом, моя семья».

Как передаёт Report, об этом заявил вернувшийся в «Карабах» из казахстанской «Астаны» футболист сборной Азербайджана Ричард Алмейда.

«Здесь я знаком со всеми. Пришёл, чтобы добиться успехов вместе со своей командой и стать частью «Карабаха». Благодарю зрителей за проявленную поддержку. Пусть будут уверены, что я постараюсь сделать всё, что в моих силах, для нашей команды», – заявил полузащитник, комментируя своё возвращение в агдамский клуб.

Отметим, что в данный момент Ричард Алмейда находится в лагере «Карабаха» в турецкой Анталье на тренировочных сборах.

Ранее сообщалось, что Ричард Алмейда вернулся в состав «Карабаха».