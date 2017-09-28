Ричард Алмейда: Наша команда хорошо боролась

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Ричард Алмейда ответил на вопросы журналистов после поражения его команды во втором туре группового раунда Лиги Чемпионов от итальянской "Ромы" в Баку.

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-Что вы можете сказать о матче?

- Если не считать первые 20 минут, команда наша оставила хорошее впечатление. Если сравнить с игрой с "Челси", наша команда действительно хорошо боролась. У нас были шансы сравнять счет. Был эпизод, когда мяч у меня застрял в ногах. И у Дино был шанс сравнять счет на последних минутах матча.

- Хоть команда и строила атаки, но мяч не доставлялся в нужное место. Вы так играли, потому что торопились?

- Во время перерыва главный тренер сказал нам успокоиться. Он также сказал, что мы сможем создать голевые моменты, если будем играть в свой футбол. Мы создали больше голевых эпизодов во втором тайме. Не нужно забывать и о хорошей линии обороны соперника.

- Вы обменялись футболкой с футболистом соперника?

- Да, обменялся с Перезом. Мы играли вместе в Бразилии.

- Впервые в Азербайджане на стадион пришло столько болельщиков…

- Они наши 12-е игроки. Даже пропустив второй мяч они нас поддерживали. Естественно, мы должны были проявить характер, чтоб обрадовать азербайджанский народ и наши семьи.

- Болельщики остались недовольны и даже рассердились на некоторые судейские решения. А как же футболисты?

- Арбитр был из Португалии. Я поговорил с ним. Сказал, что принял решения в пользу “Ромы”. Дал ему понять, что он судит в пользу соперника.

- Насколько гол, забитый командой сегодня, даст мотивацию в следующих играх?

- Не столько важно забить гол. Главное проявить характер. Когда делаешь это, гол сам приходит.