Рибери попал в ДТП и получил травму головы

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в дорожно-транспортное происшествие.

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

После столкновения автомобиля со светофором у игрока, который находился на месте пассажира, была диагностирована лёгкая травма головы. Срок восстановления футболиста составит около семи дней. По информации Corriere dello Sport, инцидент произошёл около трёх часов ночи в воскресенье, 27 февраля.

По причине полученных повреждений футболист, скорее всего, не выйдет на поле в матче 26-го тура Серии А с «Интером», который состоится 4 марта в Милане.