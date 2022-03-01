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Рибери попал в ДТП и получил травму головы

Рибери попал в ДТП и получил травму головы Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в дорожно-транспортное происшествие.
Футбол
1 марта 2022 г. 01:52
Рибери попал в ДТП и получил травму головы

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

После столкновения автомобиля со светофором у игрока, который находился на месте пассажира, была диагностирована лёгкая травма головы. Срок восстановления футболиста составит около семи дней. По информации Corriere dello Sport, инцидент произошёл около трёх часов ночи в воскресенье, 27 февраля.

По причине полученных повреждений футболист, скорее всего, не выйдет на поле в матче 26-го тура Серии А с «Интером», который состоится 4 марта в Милане.

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Версия на азербайджанском языке Riberi avtomobil qəzasına düşərək, başından xəsarət alıb

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