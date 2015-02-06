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    ​РФС погасил долг перед главным тренером сборной России Фабио Капелло

    Первый транш, размеры которого не уточняются, на счет Капелло был переведен в четверг

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Российский футбольный союз (РФС) в пятницу осуществил необходимые операции по переводу денежных средств по выплате заработной платы главному тренеру национальной сборной России Фабио Капелло.

    Как передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом говорится в информационном сообщении пресс-службы организации.

    В четверг бизнесмен Алишер Усманов заявил, что выделит РФС льготный кредит на сумму 400 млн руб., который должен пойти исключительно на ликвидацию задолженности перед итальянцем.

    По информации, не получившей подтверждение у официальных источников, первый транш, размеры которого не уточняются, на счет Капелло был переведен в четверг.

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