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    РФС подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге

    В. Мутко отметил, что они готовы создать на арене все необходимые условия

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава РФС Виталий Мутко.

    В. Мутко отметил, что они готовы создать на арене все необходимые условия: "Фанаты достойны этого. Стадион фантастический. Стадион на Крестовском очень долго критиковали, а сейчас мы видим, что он один из лучших в Европе".

    Напомним, что Евро-2020 впервые в истории пройдет в 13 городах Европы, в том числе в Баку. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.

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