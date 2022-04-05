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РФС отозвал иск в CAS о переносе матча отбора ЧМ-2022

РФС отозвал иск в CAS о переносе матча отбора ЧМ-2022 30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков к Арбитражному спортивному суду в Лозанне (CAS).
Футбол
5 апреля 2022 г. 23:32
РФС отозвал иск в CAS о переносе матча отбора ЧМ-2022

30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков к Арбитражному спортивному суду в Лозанне (CAS).

Как передает Report, об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

Это связано с тем, что ранее суд не удовлетворил ходатайство РФС о переносе матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск имел отношение только к матчам отбора к ЧМ-2022. Это значит, что он утратил актуальность.

При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Futbol İttifaqı FIFA və UEFA-ya qarşı iddialardan birini geri götürüb

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