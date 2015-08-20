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    ​Результаты матчей раунда плей-офф Лига чемпионов - ВИДЕО

    Ответные встречи состоятся 25 августа

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Вчера, 19 августа, состоялись первые матчи заключительного квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2015/2016.

    Как передает Report, можно отметит выездную победу донецкого Шахтера над венским Рапидом, и уверенну победу Валенсии над Монако.

    Напомним что, ответные поединки данных пар состоятся 25 августа.

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

    «Рапид» (Австрия) – «Шахтер» (Украина) 0:1 (0:1)

    Гол: Марлос, 44.

    «Скендербеу» (Албания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) 1:2 (1:0)

    Голы: Шкемби, 37 – Эль Судани, 66, Пиварич, 90+1.

    «Базель» (Швейцария) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 2:2 (1:1)

    Голы: Дельгадо, 39 (с пен.), Эмболо, 88 – Зехави, 31, 90+6.

    «Селтик» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) 3:2 (2:0)

    Голы: Гриффитс, 3, 62, Биттон, 10 – Бергет, 52, 90+5.

    «Валенсия» (Испания) – «Монако» (Франция) 3:1 (1:0)

    Голы: Родриго, 4, Парехо, 59, Фегули, 86 – Пасалич, 49.

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