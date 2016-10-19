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    Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова готов к матчу между "Карабахом" и ПАОК

    Беспрерывные дожди не испортили новое травяное покрытие

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова готов принять команды для проведения матча между "Карабахом" и греческим ПАОК в группе J Лиги Европы по футболу.

    Как сообщил Report директор стадиона Шамиль Гулиев, центральная арена, немногим ранее непригодная для проведения матчей из-за плохого газона, теперь полностью готова к играм.

    По его словам, беспрерывные дожди не испортили новое травяное покрытие. Сейчас газон арены контролируется англичанином Филиппом Шарплесом, который также ухаживает за Габалинским городским стадионом.

    Отметим, что предстоящий завтра матч между "Карабахом" и ПАОК начнется в 21:00. 

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