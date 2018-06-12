Решивший визовую проблему азербайджанский футболист приступает к тренировкам с основной командой "Славии"

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Решена визовая проблема футболиста сборной Азербайджана U-21 и члена чешского клуба "Славия" Фарида Набиева.

Об этом Report сообщил менеджер 19-летнего полузащитника Вагиф Гейдарли.

По его словам, молодой игрок уже получил рабочую визу. Ф.Набиев, который отправится в Прагу завтра вечером, с 15-го июня приступит к тренировкам вместе с командой.

Пока не внесена ясность в вопрос относительно другого выступающего в команде "Славии" U-21 азербайджанского футболиста Ровлана Мурадова. По словам его менеджера, на повестке стоит вопрос его окончательного перехода в другую команду или же перехода на условиях аренды. Ясность в вопрос внесут на следующей неделе.

Отметим, что Фарид Набиев выступает в "Славии" с сентября 2017 года, а Ровлан Мурадов - с февраля этого года.

Пражская команда заключила с Набиевым 3-летний, а с Мурадовым - контракт до конца текущего сезона с условием дальнейшего продления.