​Решение о дате возобновления Серии А будет принято 29 мая

Окончательное решение о дате возобновления чемпионата Италии по футболу будет принято 29 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Football Italia.

Напомним, что Серия А была приостановлена в начале марта из-за коронавируса. В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что национальное первенство может продолжиться 13 или 20 июня.

Во вторник состоялось очередное собрание клубов чемпионата Италии, которые одобрили идею о возобновлении турнира с 13 июня. По информации источника, окончательное решение будет принято 29 мая, когда состоится заседание с участием Спадафоры, президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины и главы Серии А Паоло Дель Пино.

Отметим, что турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч).