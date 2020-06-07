​Решающие матчи футбольной Лиги чемпионов могут пройти в Португалии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет решающие матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Лиссабоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации источника, главным конкурентом Лиссабона в борьбе за право принять матчи турнира был немецкий Франкфурт. Однако выбор был сделан в пользу португальского города, чтобы обеспечить равные условия для участников, так как местные команды уже выбыли из турнира. Также отмечается, что стадионы в городе больше соответствуют требованиям УЕФА и в настоящее время эпидемиологическая обстановка в Лиссабоне более благоприятна.

Ранее газета Bild сообщала, что Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов вместо Стамбула. Однако, как отмечает издание, УЕФА отказалось от этой идеи из-за высокого числа зараженных коронавирусной инфекцией. Решение о месте и формате проведения оставшейся части турнира должно быть принято на заседании исполкома УЕФА 17 июня. Агентство Associated Press сообщало, что в стране, которая получит право проведения финала Лиги чемпионов, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий.

Напомним, что Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи. Ожидается, что оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа, четвертьфинальные игры - 13-14 августа в формате одноматчевого противостояния на нейтральной территории, турнир должен завершиться 29 августа.

Ранее Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.