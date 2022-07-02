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«Ренн» продлил контракт с главным тренером

«Ренн» продлил контракт с главным тренером «Ренн» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Брюно Женезьо.
Футбол
2 июля 2022 г. 03:39
«Ренн» продлил контракт с главным тренером

«Ренн» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Брюно Женезьо.

Как передает Report, соглашение рассчитано до 2025 года.

«В прошлом я уже говорил, что чувствую себя хорошо в «Ренне» по многим причинам: спортивным и неспортивным. Для меня очень важно иметь доверительные отношения с руководством. Если прошлый сезон был очень хорошим, то грядущий будет трудным», — отметил специалист после подписания контракта.

Женезьо возглавил «Ренн» в марте 2021 года. Под его руководством команда провела 60 матчей: 33 победы, 10 ничьих и 17 поражений.

В прошедшем сезоне «Ренн» набрал 66 очков в 38 турах и занял 4-е место в чемпионате Франции. Бретонская команда получила путевку в Лигу Европы.

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