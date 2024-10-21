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Ремонт на стадионе в Имишли завершится в конце ноября

Ремонт на стадионе в Имишли завершится в конце ноября 17:19
Футбол
21 октября 2024 г. 17:49
Ремонт на стадионе в Имишли завершится в конце ноября

Ремонтные работы на Имишлинском городском стадионе имени Гейдара Алиева завершатся в конце ноября.

Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба "Имишли" Агшин Мурсалов.

По его словам, клуб планирует на новом стадионе принять команду "Гарадаг Локбатан" в 8-м туре I лиги Азербайджана: "Работы ведутся быстрыми темпами. Стараемся, чтобы домашние матчи прошли на родном стадионе".

Отметим, что Имишлинский городской стадион имени Гейдара Алиева закрыт на ремонт с начала текущего сезона. В связи с этим местный клуб домашние матчи проводит в Товузе и в Саатлы.

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Версия на азербайджанском языке İmişli şəhər stadionundakı təmir işləri noyabrın sonunda başa çatacaq

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