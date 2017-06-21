Ремиш Малыев: Мы не позволим, чтобы кто-то строил козни против Заура Сванадзе

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Многие хотят занять пост главного тренера команды "Интер". Однако мы не позволим, чтобы кто-то строил козни и оказывал давление на Заура Сванадзе. Мы пригласили Рамиза Мамедова исключительно для работы с дублерами. Он работал в "Габале", Казахстане и Иране, обладает большим опытом".

Об этом, комментируя назначение Рамиза Мамедова на должность координатора дублеров, заявил Report исполнительный директор бакинского "Интера" Ремиш Малыев.

По его словам, назначение Р.Мамедова на данную должность не преследует цель заменить грузинского специалиста Заура Сванадзе на должности главного тренера основной команды.

Однако официальный представитель клуба не исключил вероятности подобного назначения в будущем: "Мы верим нашему главному тренеру. В самые трудные моменты он был рядом с клубом и показывал в своей работе высокие результаты. Мы не позволим, чтобы кто-то пришел и навредил нашему общему делу, а также верим опыту Рамиз муаллима. Пусть придет и дает свои рекомендации дублерам. Сегодня и в повестке очередного сезона подобного вопроса нет. Даже в случае нежелательных результатов в Лиге Европы, Сванадзе останется на своем посту. Что же будет, если он сам подаст в отставку? Не стоит говорить догадками. Никто не может гарантировать, что будет завтра. Касательно данного вопроса могу лишь сказать, что назначение Мамедова не преследует цель подготовить его на пост главного тренера основной команды".

Р.Малыев также подчеркнул, что задержка в "Интере" зарплаты за май месяц ни в коем случае не преследует цель создать почву для безуспешного результата и отставки З.Сванадзе: "Задержка зарплаты может, и в то же время не может повлиять на результат. Апрельская зарплата выдана, осталась зарплата за май. Мы решаем эти вопросы в рабочем порядке".

Отметим, что 20 июня Рамиз Мамедов был назначен координатором дублеров в "Интер".

Данное назначение создало почву для доводов о том, что 50-летний специалист заменит Заура Сванадзе на посту главного тренера.