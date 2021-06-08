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Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр перешел в турецкий клуб

Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр перешел в турецкий клуб Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал контракт с турецким футбольным клубом "Трабзонспор".
Футбол
8 июня 2021 г. 21:39
Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр перешел в турецкий клуб
Марек Гамшик

Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал контракт с турецким футбольным клубом "Трабзонспор".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 33-летним игроком не уточняются.

Напомним, что до перехода в турецкий клуб 33-летний Гамшик играл за китайский "Далянь Ифан", итальянский "Наполи" и шведский "Гётеборг". В составе неаполитанского клуба он становился двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка Италии. Он восемь раз признавался футболистом года в Словакии.

Отметим, что Гамшик с 2007 года выступает за сборную Словакии, в составе которой провел 126 матчей и забил 26 мячей. Он также является рекордсменом сборной по количеству игр и лучшим бомбардиром национальной команды.

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