Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр перешел в турецкий клуб

Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал контракт с турецким футбольным клубом "Трабзонспор".

Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал контракт с турецким футбольным клубом "Трабзонспор".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 33-летним игроком не уточняются.

Напомним, что до перехода в турецкий клуб 33-летний Гамшик играл за китайский "Далянь Ифан", итальянский "Наполи" и шведский "Гётеборг". В составе неаполитанского клуба он становился двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка Италии. Он восемь раз признавался футболистом года в Словакии.

Отметим, что Гамшик с 2007 года выступает за сборную Словакии, в составе которой провел 126 матчей и забил 26 мячей. Он также является рекордсменом сборной по количеству игр и лучшим бомбардиром национальной команды.