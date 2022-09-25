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Рекорд АПЛ: "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне тратил на зарплаты €430 млн

Рекорд АПЛ: "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне тратил на зарплаты €430 млн В минувшем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" тратил на зарплаты игроков 430 млн евро - рекордные для лиги деньги. Поэтому в клубе не уверены насчет возможной активации продления контракта с одним из самых высокооплачиваемых футболис
Футбол
25 сентября 2022 г. 23:52
Рекорд АПЛ: Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне тратил на зарплаты €430 млн

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" тратил на зарплаты игроков 430 млн евро - рекордные для лиги деньги. Поэтому в клубе не уверены насчет возможной активации продления контракта с одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба - вратарем Давидом де Хеа.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Утверждается, что в МЮ также рассматривают возможность поиска долгосрочной замены испанскому вратарю. На эту роль может быть выбран голкипер сборной Англии и "Эвертона" Джордан Пикфорд. Также сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может бесплатно подписать вратаря "Атлетико" Яна Облака следующим летом.

Де Хеа перешел в английскую команду из мадридского "Атлетико" в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 495 матчах, в которых пропустил 538 мячей и 168 раз сыграл "на ноль". Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлен еще на год.

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