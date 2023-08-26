Рейтинг УЕФА: Позиции "Карабаха" и "Нефтчи" остались неизменными

Объявлены позиции азербайджанских клубов в рейтинге УЕФА.

Объявлены позиции азербайджанских клубов в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, после игр этапа плей-офф еврокубков произошли определенные изменения.

В списке, составленном на основе суммы коэффициентов, собранных за последние 5 сезонов, самым рейтинговым азербайджанским клубом является "Карабах". Хотя в этапе плей-офф Лиги Европы УЕФА агдамский клуб одолел словенскую команду "Олимпия" со счетом 2:0, на его позицию это не повлияло. Воспитанники Гурбана Гурбанова находятся на 62-м месте с 24.500 очками. В рейтинге "Карабах" делит это место с "Мольде" (Норвегия), "Фенербахче" (Турция), ПАОК (Греция) и "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Вслед за "Карабахом" наилучшую позицию среди азербайджанских клубов занимает "Нефтчи". Команда с коэффициентом 10 000 делит 135-е место с другими 4 коллективами. Команда под руководством Адриана Муту также сохранила свою позицию.

"Габала" вновь опустилась в рейтинге и занимает 270-ю строчку с 4500 очками.