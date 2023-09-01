​​​​​​​Рейтинг УЕФА: "Карабах" завоевал очередные очки для Азербайджана

Успешное выступление "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА принесло Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

Успешное выступление "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА принесло Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский клуб добавил 0,125 балла к рейтингу страны, сыграв в Баку вничью 1:1 со словенским клубом "Олимпия".



Таким образом, количество очков страны в текущем сезоне составило 2,625. Азербайджан, общее количество коэффициентов которого за последние 5 сезонов достигло 16 875, по-прежнему занимает 29-ю строчку в рейтинге. Разница между находящейся на шаг впереди Словакией равна 0,500 коэффициента.



По итогам прошедших матчей вперед вырвались Турция, Дания, Швеция, Казахстан, Босния и Герцеговина, а позиции в рейтинге потеряли - Шотландия, Норвегия, Израиль, Румыния, Армения и Северная Ирландия.



Возглавляет рейтинг с 89 178 баллами Англия. На втором месте - Испания (75 989), на третьем - Италия (71 712).