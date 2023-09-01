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​​​​​​​Рейтинг УЕФА: "Карабах" завоевал очередные очки для Азербайджана

​​​​​​​Рейтинг УЕФА: "Карабах" завоевал очередные очки для Азербайджана Успешное выступление "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА принесло Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.
Футбол
1 сентября 2023 г. 09:30
​​​​​​​Рейтинг УЕФА: Карабах завоевал очередные очки для Азербайджана

Успешное выступление "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА принесло Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский клуб добавил 0,125 балла к рейтингу страны, сыграв в Баку вничью 1:1 со словенским клубом "Олимпия".

Таким образом, количество очков страны в текущем сезоне составило 2,625. Азербайджан, общее количество коэффициентов которого за последние 5 сезонов достигло 16 875, по-прежнему занимает 29-ю строчку в рейтинге. Разница между находящейся на шаг впереди Словакией равна 0,500 коэффициента.

По итогам прошедших матчей вперед вырвались Турция, Дания, Швеция, Казахстан, Босния и Герцеговина, а позиции в рейтинге потеряли - Шотландия, Норвегия, Израиль, Румыния, Армения и Северная Ирландия.

Возглавляет рейтинг с 89 178 баллами Англия. На втором месте - Испания (75 989), на третьем - Италия (71 712).

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: “Qarabağ” Azərbaycana növbəti xalları qazandırıb

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