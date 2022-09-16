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Рейтинг УЕФА: "Карабах" увеличил запас очков Азербайджана

Рейтинг УЕФА: "Карабах" увеличил запас очков Азербайджана Азербайджан пополнил запас очков в рейтинге УЕФА сезона 2022/2023.
Футбол
16 сентября 2022 г. 09:28
Рейтинг УЕФА: Карабах увеличил запас очков Азербайджана

Азербайджан пополнил запас очков в рейтинге УЕФА сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над французским "Нантом" со счетом 3:0 во втором туре группового этапа (группа G) Лиги Европы УЕФА. Этот результат добавил в актив страны, представленной в еврокубках одной командой, 0,500 очков.

Азербайджан, увеличивший очки за текущий сезон до 2.500, а за последние пять сезонов – до 15,125, сохранил 29-ю позицию в рейтинге. У Словакии, занимающей 28-ю позицию, в активе имеется 17,000 очков.

Греческий "Олимпиакос" проиграл на своем поле немецкому "Фрайбургу" со счетом 0:3, в результате чего Греция с 24,725 очками в активе опустилась на 20-ю строчку.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın xal ehtiyatını artırıb

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