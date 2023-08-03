Рейтинг УЕФА: "Карабах" принес Азербайджану очередные очки

Футбольная команда Азербайджана "Карабах" принес стране очередные очки в рейтинге Лиги чемпионов УЕФА.

Азербайджанский клуб "Карабах" принес стране очередные очки в рейтинге Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда добилась этого, сыграв в домашнем матче вничью (1:1) с польской командой ”Ракув“ во II квалификационном этапе Лиги конференций УЕФА.

Благодаря ничьей в матче на Бакинском Олимпийском стадионе, к рейтингу страны добавилось 0,125 балла. Таким образом, количество очков страны в текущем сезоне достигло 1.

Азербайджан, чье общее количество очков за последние 5 сезонов достигло 15 250, по-прежнему занимает 29-ю строчку в рейтинге.

Словения, находящаяся строчкой выше, имеет 16 250 рейтинговых баллов.