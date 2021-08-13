Рейтинг УЕФА: "Карабах" приблизил Азербайджан к Польше

Рейтинг УЕФА: "Карабах" приблизил Азербайджан к Польше

После ответных матчей третьего квалификационного тура в еврокубках был опубликован новый рейтинг УЕФА.

По данным Report, на этот раз в актив Азербайджана записано 0,250 балла. Эти очки "Карабах" заработал благодаря победе со счетом 1:0 над кипрским "AEL" в ответном матче III квалификационного тура Лиги конференций УЕФА.

Таким образом, в текущем сезоне количество очков Азербайджана достигло 1,500, а за последние 5 сезонов - 14,125. Однако продвинуться дальше 30-й ступени не удалось. Из ближайших соседей Польша оказалась на 29-м месте с 14 250 очками, а Словакия - на 31-м с 14 000 очками.

Соперником "Карабаха" в плей-офф станет шотландский "Абердин". Поднявшаяся на 8-е место, Шотландия набрала 1,700 очков в этом сезоне, в общей сложности 30,700 очков.

"Нефтчи", проигравший в ответном матче III квалификационного тура Лиги Европы ХИК со счетом 0:3 в Финляндии, продолжит борьбу в плей-офф Лиги конференций. Соперником станет израильский клуб "Маккаби" (Хайфа). Израиль в этом сезоне набрал 2,500, за последние 5 сезонов 20,125 очков и в настоящее время занимает 23 место.