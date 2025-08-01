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Рейтинг УЕФА: Азербайджан закрепился на 28-й строчке, обошел Россию

Рейтинг УЕФА: Азербайджан закрепился на 28-й строчке, обошел Россию 09:01 После матчей недели в еврокубках Азербайджан укрепился на 28-й строчке рейтинга УЕФА, опережая Россию.
Футбол
1 августа 2025 г. 09:20
Рейтинг УЕФА: Азербайджан закрепился на 28-й строчке, обошел Россию

Азербайджан после матчей в еврокубках на текущей неделе укрепился на 28-й строчке рейтинга УЕФА, опередил Россию.

Как сообщает Report, после ответных матчей II квалификационного раунда еврокубков коэффициент страны достиг 18.750. На 27-ом месте находится Украина (19.225), Россия (18.299) занимает 29-ое.

Коэффициент, заработанный в текущем сезоне, вырос до 1.625.

Отметим, что по итогам второго квалификационного раунда еврокубков 3 из 4 представителей Азербайджана вышли в следующий раунд - "Карабах", "Сабах" и "Араз-Нахчыван".

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Rusiyanı qabaqlayan Azərbaycan 28-ci pillədə möhkəmlənib

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