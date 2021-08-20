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Рейтинг УЕФА: Азербайджан сравнялся по очкам со Словенией

Рейтинг УЕФА: Азербайджан сравнялся по очкам со Словенией По итогам первых матчей плей-офф еврокубков, УЕФА объявил новый рейтинг-лист.
Футбол
20 августа 2021 г. 08:47
Рейтинг УЕФА: Азербайджан сравнялся по очкам со Словенией

По итогам первых матчей плей-офф еврокубков, УЕФА объявил новый рейтинг-лист.

Как передает Report, на этот раз в актив Азербайджана записано 0,375 балла. "Карабах" набрал 0,250, благодаря победе со счетом 1:0 над шотландским "Абердином", а "Нефтчи" 0,125 балла после ничьей 3:3 с израильским "Маккаби" (Хайфа).

Таким образом, в текущем сезоне количество очков Азербайджана достигло 1 875, а общее за последние пять сезонов достигло 14 500. Хотя с полученными очками не удалось продвинуться вперед, но удалось сравняться со Словенией, которая делит с нами 29-30 места.

Из ближайших соседей, Польша оказалась на 28-м месте с 14 625 очками, а Словакия - на 31-м с 14 000 баллами.

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Версия на английском языке Azerbaijan goes on par with Slovenia in UEFA ranking
Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycan Sloveniya ilə xallarını bərabərləşdirib

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