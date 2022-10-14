Рейтинг УЕФА: Азербайджан сохранил позицию, Турция поднялась на 4 строчки

Азербайджан вновь увеличил свой запас очков на сезон 2022/2023 в рейтинге УЕФА.

Азербайджан вновь увеличил свой запас очков на сезон 2022/2023 в рейтинге УЕФА.

Как передает Report, это произошло благодаря результатам матча «Карабах» - «Олимпиакос» в рамках IV тура группового этапа Лиги Европы.

Матч «Карабаха», принимавшего в Баку чемпиона Греции «Олимпиакоса», завершился безголевой ничьей. Это принесло Азербайджану еще 0,250 балла в рейтинге УЕФА.

Таким образом, очки сборной в текущем сезоне достигли 3,250. А коэффициент, рассчитанный по итогам последних 5 сезонов, вырос до 15,875.

Отметим, что сборная Азербайджана остается на 29-м месте в Европе.

Турция с 27 900 баллами поднялась на 4 позиции и заняла 14-е место. Вместо этого Швейцария (27 675) опустилась на 15-е место, а Украина (27 500) опустилась на 16-е место.

Кроме того, Литва поднялась на 40-е место с 9750 баллами, а Босния и Герцеговина с таким же результатом опустилась на 41-е место.

Отметим, что список возглавляет Англия с 96 141 баллом.