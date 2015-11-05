Рейтинг ФИФА впервые возглавила сборная Бельгии

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии по футболу впервые в истории возглавила рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации.

Прежним лидером рейтинга была команда Аргентины. С момента публикации прошлой версии списка лучших сборных мира (1 октября) Бельгия одержала две победы в отборочном цикле Евро-2016 над Андоррой (4:1) и Израилем (3:1).

Азербайджан расположился на 115-ой строчке рейтинга с 293 баллами.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1 (3 — место в предыдущей версии рейтинга). Бельгия — 1440 очков

2 (2). Германия — 1388

3 (1). Аргентина — 1383

4 (4). Португалия — 1364

5 (9). Чили — 1288

6 (6). Испания — 1287

7 (5). Колумбия — 1233

8 (7). Бразилия — 1208

9 (10). Англия — 1179

10 (11). Австрия — 1130

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году. Количество очков рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 3 декабря.