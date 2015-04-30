Рейнальдо: Если бы забитые мною голы были засчитаны, сейчас я бы был бомбардиром

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Все прошло так, как мы и хотели. Будучи командой, мы сделали все возможное, чтобы добиться желаемого результата". Об этом в интервью Report сказал футболист клуба "Карабах" Рейнальдо дос Сантос Силва.

Бразильский футболист сказал, что, из-за выступления в начале сезона в Лиге Европы, начало чемпионата было не слишком успешным.

Разместившийся на пятом месте в списке бомбардиров Премьер-лиги Азербайджана 26-летний нападающий заявил, что он забил мало голов из-за неучастия в нескольких играх: "Результаты игр с клубами "Сумгайыт" и "Араз-Нахчыван" аннулированы. Если бы забитые мною голы зачли, сейчас я был бы бомбардиром (смеется).

Рейнальдо, отметивший о намерении завоевать как чемпионство, так и Кубок Азербайджана, сказал, что они стараются изо всех сил. Он добавил, что выступающие в Премьер-лиге футболисты в основном довольны игрой защищающего честь "Нефтчи" Флавинью.

Бразилец коснулся также I Европейских игр "Баку-2015". Нападающий, заявивший о намерении вернуться на родину после окончания сезона, сказал, что хочет также увидеть церемонию начала игр и соревнования: "Долгое время мы не были на родине. Воспользовавшись коротким перерывом, я хочу поехать домой и встретиться с семьей. Однако мне очень хочется увидеть новый Олимпийский стадион. Мне хочется также выступить на новом стадионе".

Рейнальдо, выступающий в "Карабахе" с 2013 года, сказал также, что знает на азербайджанском языке несколько слов: "Салам Алейкум и Иншаллах". Футболист с гордостью признался, что знает также несколько слов, которые употребляет на тренировках.

