 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рейна и Стринич перешли в "Милан"

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ «Милан» объявил о переходе 35-летнего испанского голкипера Пепе Рейны и 30-летнего хорватского защитника Ивана Стринича. 

    Как сообщает Report, контракты обоих футболистов с клубом рассчитаны до 30 июня 2021 года. Подробности сделок не разглашаются.

    Рейна защищал ворота «Наполи» с 2015 года. В завершившемся сезоне испанский вратарь провёл в составе неаполитанской команды 47 матчей во всех турнирах. Стринич в прошедшем сезоне выступал за «Сампдорию». На его счету 17 матчей за клуб. В настоящее время игрок выступает в составе сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Накануне хорватская команда вышла в 1/4 финала турнира, одолев Данию в серии пенальти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi