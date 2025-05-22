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Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА

Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА.
Футбол
22 мая 2025 г. 01:43
Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА

Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА.

Как сообщает Report, он будет главным арбитром матча группового этапа (группа A) финальной стадии чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет между сборными Албании и Германии.

Ему будут ассистировать финн Олли Янтунен и хорват Лука Пайич. Обязанности четвёртого арбитра выполнит хорват Патрик Коларич.

Матч второго тура группового этапа состоится 22 мая на стадионе "Эльбасан Арена" в городе Эльбасан.

Отметим, что Камал Умудлу изначально был назначен на финальную часть чемпионата Европы в качестве резервного арбитра. Однако после того, как один из главных судей, включённых в общий список турнира, получил травму, Умудлу был вызван на замену.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı FIFA referisi Avropa çempionatının oyununu idarə edəcək

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