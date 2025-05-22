Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА

Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА.

Рефери ФИФА Камал Умудлу получил очередное назначение от УЕФА.

Как сообщает Report , он будет главным арбитром матча группового этапа (группа A) финальной стадии чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет между сборными Албании и Германии.

Ему будут ассистировать финн Олли Янтунен и хорват Лука Пайич. Обязанности четвёртого арбитра выполнит хорват Патрик Коларич.

Матч второго тура группового этапа состоится 22 мая на стадионе "Эльбасан Арена" в городе Эльбасан.

Отметим, что Камал Умудлу изначально был назначен на финальную часть чемпионата Европы в качестве резервного арбитра. Однако после того, как один из главных судей, включённых в общий список турнира, получил травму, Умудлу был вызван на замену.